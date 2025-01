Le patron de Visit Wallonia dresse le bilan des vacances: voici les activités préférées des Belges

Avec la période des fêtes désormais derrière nous et les vacances scolaires qui s'achèvent, il est temps de dresser un bilan des activités économiques de ces deux dernières semaines. Du côté du secteur touristique en Wallonie, la satisfaction semble prévaloir. Les divers acteurs du tourisme dans la région sont unanimes : la période a été fructueuse, marquée par un afflux notable de visiteurs, tant locaux qu'étrangers.

Étienne Claude, directeur général de Visit Wallonia, s'est exprimé sur le sujet et s'est montré très optimiste. "Ces deux semaines se sont très bien comportées, puisqu'on a eu une augmentation significative des visiteurs et des touristes". Selon lui, une combinaison d'activités attractives et de conditions météorologiques favorables a permis au secteur touristique de connaître une véritable embellie.