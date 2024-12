Le village de Noël de Liège: son maire, ses 200 chalets et ses BD... en wallon, "J'ai 10.000 sourires"

Le marché de Noël de Liège est l'un des plus anciens du pays et possède même son propre maire. Plongée dans ce folklore, devenu incontournable en cette période de fêtes de fin d'année.

Fondé il y a 35 ans, le marché de Noël de Liège est l'un des plus grands et des plus anciens de Belgique. Parmi les 200 chalets qui le composent, Paul-Henri Thomsin propose notamment un bande-dessinée des "Schtroumpfs"... en wallon.

Dans un autre chalet, Gérard Moreau vend son jambon à l'os, cuit pendant plus de 5 heures. Normand d'origine, l'homme constate des différences dans les habitudes entre ses compatriotes et les Liégeois. "Le Normand va manger de 12h à 14h, puis de 19h à 21h et puis ça y est. À Liège, on mange toute la journée, c'est une ambiance différente", sourit-il.

Un "vrai" village avec un maire

Comme tout village qui se respecte, le village de Noël de Liège a son propre "Mayeûr": Maurice Wilkin. Entouré d'une quinzaine d'échevins, il s'assure du bien-être de ses artisans, des marchands, mais aussi des visiteurs. "Le bourgmestre de Liège (Willy Demeyer) m'a dit: 'Cher collègue, je vous remets les clés du village'".

Sa fonction de maire est protocolaire et basée sur la tradition pour accueillir les personnalités. Salvatore Adamo ou Philippe Geluck y sont notamment passés.