Attention sous le sapin: ce cadeau répandu pour les mineurs est illégal et fortement déconseillé

"C'est plutôt déconseillé de donner ce type de cadeau aux enfants et aux adolescents", réagit le docteur Karim Odr, chef du service de pédopsychiatrie aux cliniques Saint-Jean. "Ces cadeaux-là vont être banalisés au sein du milieu familial, dans un contexte de fêtes plutôt festif, plutôt agréable. Et donc, les enfants, les adolescents vont accéder à un type de cadeau qui peut provoquer chez eux des comportements plutôt addictifs."

C'est là tout l'enjeu du problème. Les jeunes sont plus fragiles et plus influençables. Une exposition à ce type de jeux peut générer le risque d'une future addiction. Et plus tôt les jeunes y sont confrontés, plus le risque va grandir de devenir dépendants aux jeux plus tard dans la vie, ajoute le docteur Odr.

Une forte demande lors des fêtes de fin d'année

Les Belges sont friands ces jeux à gratter comme sorte de cadeaux. Geoffrey est libraire et il confie que les ventes de ce type de produit gonflent de 50 % en fin d'année. "Les gens jouent en général plus. Le fait d'offrir un cadeau, vous offrez des pochettes à gratter et vous achetez plus de loterie que si vous preniez pour votre usage personnel."

Les jeux à gratter sont souvent considérés comme la porte d'entrée dans le monde des jeux d'argent. Les plus touchés sont les 15-17 ans et l'ère des smartphones n'aide pas, car les jeux d'argent peuvent être plus accessibles à n'importe quel moment. Pour rappel, l'accès aux jeux d'argent est interdit avant 18 ans.