L'équipe belge de sprint s'estime sur la bonne voie malgré l'élimination en qualifications

L'équipe belge féminine de sprint par équipes n'est pas parvenue à passer les qualifications aux championnats du monde de cyclisme sur piste de Glasgow, jeudi en Écosse. Nicky Degrendele, Julie Nicolaes et Valerie Jenaer ont signé le 12e temps en 48.930, à 1.494 de la 8e et dernière place qualificative.

Les trois coureuses n'étaient pas déçues pour autant, après être passées à 11/100e du record de Belgique. "Je suis très satisfaite", a déclaré Nicky Degrendele. "Nous ne nous sommes entraînées ensemble qu'une ou deux fois pour cette compétition. Elke Vanhoof a abandonné à cause d'une blessure (fractures de la colonne vertébrale, ndlr), puis Julie est arrivée. Nous devons continuer à travailler. La progression est évidente. L'objectif doit être d'atteindre les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, au moins."

Valérie Jenaer (27 ans) et Julie Nicolaes (19 ans) ont elles aussi le regard tourné vers l'avenir. L'équipe de sprint n'a été bâtie qu'à la fin de l'année dernière. "Il y a encore beaucoup de progrès à faire", a déclaré Valérie Jenaer, qui a pratiqué le hockey sur glace et le bobsleigh et qui dirige son entreprise. "Je ne pratique le cyclisme sur piste que depuis deux ans. Le fait que je puisse déjà être ici est fantastique. C'est le point culminant de ma carrière sportive. Mais je veux aller plus loin. Je veux continuer jusqu'à Los Angeles."