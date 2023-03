Les Belges éliminés en qualifications en Big Air

Jules De Sloover, Joewen Frijns et Seppe Smits chez les messieurs ainsi qu'Evy Poppe chez les dames n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale du Big Air lors des Mondiaux de snowboard, jeudi, à Bakuriani, en Géorgie.

Chez les messieurs, De Sloover a terminé 15e de la première série, avec un total de 77,75 en additionnant ses deux meilleurs 'runs' sur les trois effectués. Frijns (43,00) a fini 19e et Smits (24,00) 21e et dernier de cette même série. Les cinq premiers de chacune des deux séries accèdent à la finale. Au classement final, De Sloover est 29e, Frijns 37e et Smits 41e, sur 43 athlètes au départ.

Chez les dames, où il n'y avait qu'une série, seuls deux 'runs' ont pu se tenir, le troisième étant annulé en raison du brouillard, avec le meilleur résultat pris en compte pour le classement. Poppe s'est classée 16e avec un score de 56,75. Le top-8 disputera la finale.

Les finales se tiendront dimanche.