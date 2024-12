Les cadeaux de Noël pour animaux ont la cote: voici les articles les plus vendus

La période de Noël rime souvent avec recherche de cadeaux, pour vos proches et aussi pour vos animaux. Astrid gère un magasin spécialisé. Elle remarque une réelle hausse du chiffre d'affaire à cette période : "Environ 25% de plus le mois de novembre et de décembre", assure-t-elle. Les clients viennent pour faire plaisir à leur animal de compagnie "Ils viennent chercher des cadeaux pour tous les chiens de la famille, c'est vraiment chouette".

Nos compagnons poilus comptent énormément pour nous, ils font souvent partie intégrante de la famille, la preuve encore en cette fin d'année. Dans la boutique d'Astrid, les cadeaux les plus populaires sont les jouets de Noël, les beaux colliers, les beaux bandanas, et surtout les friandises. Mais un autre cadeau se démarque : les peluches de Noël. Des articles commandés bien en avance : "On commande déjà en février la collection pour maintenant", avoue la gérante du magasin pour animaux.