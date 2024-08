Les deux dernières régates qualificatives d'Emma Plasschaert retardées

Les deux dernières régates de qualification d'Emma Plasschaert en ILCA 6 (dériveur dames), les 9e et 10e manches programmées lors de la 4e journée des épreuves de voile, ont été retardées, lundi aux Jeux Olympiques de Paris. Disputées dans la baie de Marseille, au large de la base nautique du Roucas-Blanc, les épreuves sont reportées plus tard dans l'après-midi par manque de vent.

Un premier départ a été donné sous le coup de 13h45, mais la course a rapidement été stoppée alors que vent tombait en dessous des 5 noeuds. L'Ostendaise avait pris le départ de la 9e régate avec une 5e place provisoire. Elle avait choisi de partir vers tribord, alors que ses concurrentes pour le podium partaient à babord. Plasschaert pointait aux alentours de la 40e position quand la course a été stoppée.

La double championne du monde, 4e des derniers JO de Tokyo pointe à 3 points de l'Italienne Chiara Benini Floriani, 4e, et 8 unités de la Suissesse Maud Jayet, 3e. La tête du classement provisoire après huit manches est toujours occupée par la multiple médaillée olympique et mondiale, la Néerlandaise Marit Bouwmeester (19 points), devant la Danoise Anne-Marie Rindom, la championne olympique sortante (47 pts). La course aux médailles, où les points sont doublés, est toujours prévue pour mardi et rassemblera les dix premières du classement après les dix manches de qualification.