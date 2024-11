Les files ne se résorbent pas sur l'E40: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

On rappelle ce poids lourd en panne sur la E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Jemappes. Il vous ralentit assez fortement (+25 minutes) entre l'Aire Hautrage et Jemappes.

sur l'E19 venant d'Anvers où un accident à Zemst vous ralentit fortement entre Malines-Nord et Peutie (1h15 à ajouter en direction de la Capitale)

sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle (+15 min)

Les files ne se résorbent pas sur l'E40 Liège-Bruxelles. Plus d'accident mais bien des ralentissements de 30 minutes sur 13 km entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne.

07h11

Un accident à hauteur de Woluwe-Saint-Etienne

Un accident qui a rapidement été dégagé à hauteur de Woluwé-Saint-Etienne a laissé quelques files sur l'E40 Liège-Bruxelles où vous ralentissez 20 minutes depuis Bertem vers la Capitale.

Des files à l'approches des divers chantiers du ring de Bruxelles avec déjà 20 minutes à ajouter sur le ring extérieur entre Jette et Anderlecht-Nord vers Halle. C'est 10 minutes en intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

On rappelle ce poids lourd en panne sur la E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Jemappes. Il vous ralentit 10 minutes entre Saint-Ghislain et Jemappes.

Enfin on vous signale cette manifestation nationale du secteur non marchand qui est prévue dans le centre de Bruxelles ce jeudi avec plus de 10.000 personnes attendues.

Le point de rassemblement est prévu près de la gare du Nord à 10h30 pour un départ prévu à 11h et une arrivée à 13h30 à la Place Poelart.