Le carrefour Léonard encore largement perturbé durant l'année 2025: jusqu'à quand?

Les travaux de rénovation à hauteur du carrefour Léonard, à Tervuren, entraîneront des perturbations sur le ring de Bruxelles jusqu'en avril-mai 2025, prévoit l'Agence flamande des Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) dans un bulletin d'information publié mercredi.

Deux tunnels se trouvent sous le carrefour Léonard, l'un de 360 mètres de long pour le ring de Bruxelles (R0) et l'autre de 80 mètres de long pour le trafic de l'E411. Alors que le tunnel du ring, qui fait l'objet d'une rénovation intégrale depuis mars 2023, devait initialement rouvrir en journée à la fin du mois de novembre, plusieurs imprévus ont perturbé l'agenda originel. "Ces derniers mois, l'entretien d'un réseau de poutres au plafond a pris plus de temps que prévu. De manière imprévue, nous avons également dû réaliser des joints aux extrémités du tunnel", explique l'AWV, précisant que l'ensemble de ces travaux imprévus et supplémentaires a pour conséquence un retard de quatre à cinq mois, c'est-à-dire jusqu'en avril/mai 2025 au lieu de novembre 2024.