Manifestation du secteur non-marchand ce jeudi: plus de 10.000 personnes attendues dans les rues de Bruxelles

Les travailleuses et les travailleurs du non-marchand défileront dans les rues de Bruxelles ce jeudi afin de réclamer davantage de ressources et d'attention pour le secteur. Réunis en front commun, les syndicats attendent plus de 10.000 personnes et veulent interrompre la "spirale négative de pénurie de personnel". L'action perturbera le fonctionnement de plusieurs services localement, notamment dans les écoles.

Les manifestants se rassembleront dès 10h30 près de la gare de Bruxelles Nord et défileront ensuite dans la capitale.

Avec cette action, les travailleurs des secteurs des soins, de l'aide sociale, de l'accueil de l'enfance, du handicap, du socioculturel ou encore de l'enseignement veulent s'inviter à l'agenda des responsables et des négociateurs politiques, notamment au fédéral.