Qu'est-ce que le "Dunkelflaute"? Ce phénomène qui maintient les prix de l'électricité à un niveau élevé

Une période de "dunkelflaute" - caractérisée par un faible ensoleillement et peu de vent - fait grimper les prix de l'électricité sur les marchés de gros.

Depuis plusieurs jours, les prix de l'électricité sur le marché de gros atteignent leur plus haut niveau depuis plus d'un an, dépassant largement les 100 euros par mégawattheure pour la Belgique.

La livraison d'électricité pour demain/jeudi s'élève à 129 euros par mégawattheure, avec un pic à 233 euros entre 18h et 19h. Cette situation s'explique par la météo grise de novembre, caractérisée par un ensoleillement minimal et très peu de vent. Il faut remonter à février dernier pour observer une production aussi faible des panneaux solaires. À cela, s'ajoute l'arrêt pour maintenance de la centrale nucléaire de Doel 4 - d'une capacité de 1.000 mégawatts - qui se poursuivra jusqu'à fin novembre.