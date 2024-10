Les vaccins contre la grippe sont fabriqués...dans un œuf de poule: voici tout ce qu'il faut savoir

Pour créer le vaccin, une souche du virus est d'abord prélevée sur un patient infecté, puis injectée dans un œuf de poule. Le virus se multiplie à l'intérieur de l'œuf, et une partie est ensuite récupérée, purifiée et traitée pour éliminer les éléments actifs. Ce procédé, bien que traditionnel, reste la méthode utilisée aujourd'hui pour la fabrication du vaccin contre la grippe.

Une efficacité variable, mais un vaccin sûr

Il arrive parfois que l'efficacité du vaccin soit remise en question, notamment en raison des mutations du virus de la grippe. La fiabilité du vaccin varie ainsi entre 0 et 70 %, en fonction des souches qui circulent chaque année.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit deux fois par an pour déterminer quelles souches virales risquent de dominer la saison suivante, un peu comme des prévisions météorologiques. Cependant, ces estimations ne sont pas toujours exactes, ce qui peut expliquer certaines années où le vaccin est moins efficace.

Les alternatives au vaccin

Outre le vaccin, il existe d'autres moyens de se protéger de la grippe. Certains traitements homéopathiques visent à renforcer l'immunité, mais les mesures préventives les plus efficaces restent une bonne hygiène de vie et une alimentation riche en vitamines, notamment les vitamines D et C.