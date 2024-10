Zone euro: le taux de chômage stable à 6,4% en août

Le marché de l'emploi a globalement bien résisté à la conjoncture morose qui sévit en Europe depuis fin 2022.

Le chômage avait nettement baissé en Europe après la mi-2021, grâce à la très forte reprise économique qui a succédé à la récession historique provoquée par la pandémie en 2020. L'indicateur s'est globalement stabilisé depuis le printemps 2023 à un niveau inédit en un quart de siècle.

Quelque 13,03 millions de personnes étaient au chômage en août au sein des 27 Etats membres de l'UE, dont 10,92 millions parmi les vingt pays partageant la monnaie unique.

Le taux de chômage en Belgique s'élevait à 5,4% le mois dernier en Belgique, en progression de 0,1% sur base annuelle. Les taux les plus faibles de l'UE ont été enregistrés en République tchèque (2,6%) et en Pologne (2,9%). Les plus élevés ont été relevés en Espagne (11,3%) et en Grèce (9,5%).