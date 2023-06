Lianne Tan débute son tournoi par une victoire

Lianne Tan doit encore affronter la Hongroise Vivien Sandorhazi (BWF 74) et la Finlandaise Nella Nyqvest (BWF 407) dans le groupe F, dont les deux premières seront qualifiées pour les 8e de finale.

Présente aux JO de Londres (2012), Rio (2016) et Tokyo (2021), Lianne Tan, 33 ans, dispute pour la.3e fois les Jeux Européens après Bakou (2015) et Minsk (2019). Elle avait décroché la médaille d'argent en 2015 et été éliminée en 8e de finale il y a quatre ans.

Un autre badiste belge est en lice lundi: Julien Carraggi (BWF 71). Le Bruxellois de 23 ans débutera son tournoi dans le groupe H face à l'Autrichien Luka Wraber (BWF 97). Il affrontera ensuite l'Allemand Kai Schaefer (BWF 70) et le Tchèque Jan Louda (BWF 55).