"L'occasion de s'échapper": Noël envahit déjà les rayons des magasins

Des guirlandes aux boules de Noël, tout est déjà en place. Chaque année, les décorations de Noël arrivent de plus en plus tôt dans les magasins. "C'est un peu tôt, mais avec les enfants en congé, c'est merveilleux pour eux", indique une mère de famille. Dans certains magasins, comme 'Oh Green à Naninne, il faut environ six semaines pour tout installer.

Si les objets de Noël sont présents dès la mi-octobre, c'est parce qu'il y a une vraie demande. "Dès l'ouverture, il y a des gens qui sont intéressés. Dès l'ouverture, on a de beaux chiffres d'affaires. Donc oui, il y a des clients qui sont intéressés et qui préparent les fêtes de fin d'année assez tôt", explique Alain Hellebaut, PDG du groupe Oh Green.