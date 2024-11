"Il va falloir qu'on y retourne": malgré les mesures du gouvernement, Adrien, agriculteur, est toujours en colère

En février, le secteur agricole criait sa colère et son mal-être via d'importantes actions en Wallonie et à Bruxelles. Le gouvernement fédéral avait pris des mesures pour soulager le ras-le-bol des agriculteurs. Mais près de huit mois plus tard, ces décisions sont jugées insuffisantes par le secteur.

Les trésoreries épuisées, la surcharge administrative, le manque de reconnaissance et l'impossibilité de dégager un revenu décent… En février dernier, le secteur agricole a exprimé son malaise et son ras-le-bol par des actions frappantes dans toute la Wallonie et à Bruxelles.

Parmi les manifestants, Adrien, agriculteur à Hulsonniaux, dans la province de Namur, où il gère une ferme avec son frère et leur père. Bien qu’ils cultivent des terres et possèdent un élevage de 500 vaches, Adrien ne parvient pas à s'en sortir. "On a obtenu quelques petites avancées, juste pour nous faire plaisir et nous calmer. On nous a fait des promesses, et on a dû retourner au travail. Mais ce n'est pas suffisant", déclare-t-il.