Le parquet fédéral enquête sur la messagerie cryptée Telegram depuis 2020

Le parquet fédéral mène une enquête sur la messagerie Telegram depuis 2020, relate De Standaard samedi. Les enquêteurs belges vont à présent collaborer avec leurs homologues français.

Le fait que la Justice belge s'intéresse à Telegram n'était pas connu du public jusqu'à présent. Il l'est désormais à l'occasion de la création d'une "joint investigation team" (JIT) avec les autorités judiciaires françaises. Les deux pays partageront via cette équipe les résultats de leurs enquêtes et pourront mener des actions communes.