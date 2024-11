En ce jour de Toussaint, l'affluence dans les cimetières était en hausse: "C'est important pour une famille de savoir qui était qui"

Notre journaliste sur place explique : "Dans ce cimetière, il y a vraiment beaucoup de visites et cela se remarque avec les chrysanthèmes. Ils sont nombreux et témoignent vraiment de l'intérêt des gens pour la Toussaint. La Toussaint, qui est une fête religieuse pour de nombreux croyants, mais aussi pour les plus laïcs d'entre nous. C'est vraiment une tradition de venir dans les cimetières, ici, lors du 1er novembre".

Et cette tradition, elle se transmet de génération en génération. Pour preuve, adolescents et enfants n'hésitent pas à venir avec leurs parents. "Les enfants n'ont pas connu tout le monde et c'est important, je pense, pour une famille, la cohésion familiale, de savoir qui était qui. C'est vrai que ce matin, je leur ai proposé et il n'y a pas eu d'opposition. Donc voilà, je pense que ça leur fait du bien aussi d'avoir un petit moment de recueillement," expliquent des parents.