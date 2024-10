"En 24 saisons, je n'avais jamais connu ça": pourquoi les sapins de Noël coûteront plus cher cette année?

Il sera bientôt le roi de votre salon. Le sapin de Noël va connaitre une augmentation de son prix d’environ 5 % cette année, la faute à la météo et à l’inflation. Il faudra compter entre 45 et 50 euros pour un Nordmann d’environ 1m60-1m80, entre 25 et 30 euros pour l’épicéa.

Les épicéas, Fraseri et incontournables Nordmann arrivés à maturité vivent leurs derniers jours dans les plantations ardennaises. La récolte des sapins en pots vient de débuter, mais les coupes et le gros de la récolte des sapins de Noël se feront dès la Toussaint. Dans les prochaines semaines, 3,5 millions de sapins belges arrivés à maturité vont être coupés ou déplantés en mottes et en pots, emballés et acheminés vers les jardineries, détaillants et grandes surfaces. 500 000 pour le marché belge, le reste à l’exportation.

Augmentation des prix

Des sapins qui coûteront un peu plus cher cette année. Chiffrée à 5%, l’augmentation de prix s’explique par plusieurs facteurs selon le président de l’Union Ardennaise des Pépiniéristes. "Tout ce qui tourne autour de la production coûte un peu plus cher et donc nous suivons l'inflation", dit Jonathan Rigaux. "Il y a la météo également. En 24 saisons, je n'avais jamais connu ça. Depuis un an, il pleut tout le temps et donc les hommes sont moins à l'aise pour travailler. On a pris entre 15 et 20% en plus pour cultiver les mêmes sapins."