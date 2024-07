Loyola a "bien maîtrisé" son premier assaut avant d'affronter le vice-champion olympique

L'épéiste arlonais du club Gaumais, 24 ans, 22e mondial, a bien négocié son premier assaut s'imposant 15 touches à 9. "J'ai bien maîtrisé le match, j'étais relax, c'était parfait pour moi. Au début il a pris les points, mais je n'ai pas eu peur et ça a été un match intense. J'ai dû mettre plus de rythme et c'est bien parce que pour le premier match, il faut se réveiller, c'est le plus dur. J'ai réussi à m'en sortir, c'est parfait".

En 8es de finale, Neisser Loyola sera opposé à une grosse pointure, le Hongrois Gergely Siklosi, 26 ans, numéro 1 mondial et vice-champion olympique en titre. "Il est très fort, on va devoir s'adapter et essayer de profiter aussi. Cela va être un match serré. On va essayer d'avoir un bon plan tactique pour rester collé. Il ne faut pas être directement distancé parce qu'avec trois ou quatre points d'écart, c'est difficile. On va essayer de bien commencer puis de se maintenir. Cela va se jouer à pas grand-chose", a ajouté Neisser Loyola dans un cadre impressionnant, celui des verrières du Grand Palais, construit pour l'Exposition universelle de 1900 aménagé avec des tribunes supportant 7.000 spectateurs.