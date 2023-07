Maenhaut et Geurts 7e après la 2e journée en 49erFX, Lefèbvre et Heuninck 14e en 49er

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts, en 49erFX, et Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck, en 49er, occupent respectivement les 7e et 14e places du classement, après 2 journées et 6 régates dans la classe skiff, mercredi à Marseille, lors de l'événement test de voile en vue des JO de Paris 2024.

Maenhaut et Geurts ont terminé mercredi aux 20e, 6e et 10e places des 3 régates de la journée. Après six manches, elles totalisent 36 points, ayant terminé 5e, 10e et 5e dans les régates de mardi et pointent à la 7e place. Le plus mauvais résultat n'est pas pris en compte. Les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz occupent la tête avec 14 unités.

Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck sont eux remontés de la 20e à la 14e place après la deuxième journée en 49er. Après une moins bonne première manche mercredi (23e), les deux skippers de la fédération francophone de voile ont trouvé le bon vent pour remporter la 5e régate et finir 2e de la 6e. Avec un résultat net de 57 points, ils pointent à 30 points des Néo-Zélandais Isaac Kale McHardie et William McKenzie, leaders avec 27 points.