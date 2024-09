Malgré une stabilisation de l'inflation, les courses restent chères, constate Testachats

L'inflation alimentaire s'est stabilisée an août mais les courses demeurent chères, ressort-il de l'analyse par Testachats d'un panier de plus de 3.000 produits de base vendus dans sept chaînes de supermarchés.

Les catégories de produits ayant le plus augmenté sont les boissons rafraichissantes (+7%) ainsi que les légumes et les produits d'épicerie (+4%). L'huile d'olive (+27%) figure parmi les produits ayant connu la plus forte augmentation en un an, à côté des jus d'orange (+23%), en raison de mauvaises récoltes d'oranges et des fondants au chocolat (+22%) en raison de la hausse du prix du cacao.

Les catégories de produits ayant le plus baissé sont les produits en papier (essuie-tout, mouchoirs et papier toilette) et autres films alimentaires (film aluminium, film plastique) (-3%) et les produits d'entretien (-1%). Certains fruits et légumes ont également connu une baisse de prix à l'image de la banane, des carottes (-8%) et de la salade iceberg (-6%).

Bien que l'inflation se tasse, le panier de Testachats est toujours 27% plus cher qu'en janvier 2022, mois durant lequel l'inflation a dépassé les 2% pour la première fois, souligne encore Testachats. Le ketchup est ainsi 85% plus cher qu'en janvier 2022, l'huile d'olive 66% plus chère, les pommes de terre 53% plus chères et les crevettes grises 42% plus chères.

Dans ce contexte, l'association de défense des droits des consommateurs rappelle son refus d'une augmentation de la TVA sur certains produits alimentaires de base.