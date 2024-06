Marten Van Riel remporte le triathlon "Escape from Alcatraz" à San Francisco

Marten Van Riel a remporté le fameux triathlon "Escape from Alcatraz", l'étape californienne du T100 Triathlon World Tour, samedi à San Francisco. En forme presque olympique avant de participer dans moins de deux mois à ces troisièmes Jeux Olympiques, l'Anversois de 31 ans s'est imposé au sprint dans cette épreuve de moyenne distance, organisée par le circuit professionnel des triathlètes (PTO) et la fédération internationale. Pieter Heemeryck s'est lui classé en 10e position.

Dans une eau froide et sous un temps brumeux, Van Riel est sorti 4e de l'eau, prenant rapidement la tête de la course à vélo, avant de se raviser et intégrer un grand groupe de leaders. En course à pied, un trio s'est détaché avec l'Anversois, le Britannique Kyle Smith et l'Allemand Rico Boden. C'est au sprint que ces trois triathlètes se sont disputé la victoire, Van Riel devançant de quelques centimètres Smith pour empocher le chèque de 25.000 dollars réservé au vainqueur de chacune des huit étapes mondiales.

Au terme des 100 km de course, composée de 2 km de natation, 80 km de vélo et 18 km de course à pied, le Belgian Hammers, 4e des JO de Tokyo, où il a aussi terminé 5e avec le relais mixte, a signé un chrono de 3h18:21. Smith a terminé dans le même temps et Bogen à trois secondes. Heemeryck, déjà 10e en déposant son vélo en T2, s'est maintenu dans cette position, finissant en 3h21:24. Ce n'est pas la première fois que Van Riel s'essaye sur moyenne distance. En mars 2022, il avait signé la meilleure performance mondiale sur Ironman 70.3 en remportant l'étape de Dubaï, en 3h26.06.