Martin Allegro et Adrien Rassenfosse éliminés au premier tour en double

Martin Allegro et Adrien Rassenfosse ont été éliminés au premier tour du double du tournoi de tennis de table WTT Contender de Rio de Janeiro doté de 75.000 dollars jeudi soir au Brésil.

Allegro et Rassenfosse, qui forment la 138e paire mondiale en double, se sont inclinés trois sets à un (11-6, 11-5, 9-11, 11-9) face aux Sud-Coréens Lim Jonghoon et An Jaehyun, qui forment la 22e paire mondiale.

En simple, Martin Allegro (WTT 76) avait été éliminé au troisième et dernier tour des qualifications par le Français Jules Rolland (WTT 111) avec une défaite 3-2 (8-11, 11-6, 11-6, 7-11, 11-9). Florent Lambiet (WTT 117) a lui été sorti au deuxième tour des qualifications par l'Espagnol Juan Perez (WTT 460), qui avait éliminé Rassenfosse (WTT 81) au premier tour.