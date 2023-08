Mathieu van der Poel abandonne dès le premier tour après une chute en mountainbike

Parti en cinquième ligne tout comme le Britannique Tom Pidcock, ce qui avait suscité la polémique auprès des autres participants, Van der Poel est tombé après moins de trois minutes de course dans la boucle de départ. Le Néerlandais a glissé sur le gravier et est tombé sur son flanc droit avant d'abandonner quelques minutes plus tard.

Dimanche dernier, Van der Poel a été sacré champion du monde sur route devant Wout van Aert et le Slovène Tadej Pogacar. Les Mondiaux marquaient son retour en mountainbike deux ans après sa chute aux Jeux Olympiques de Tokyo.