Matijs Van Strijthem décroche la médaille d'argent sur l'omnium juniors

Matijs Van Strijthem a décroché la médaille d'argent de l'omnium juniors lors des championnats d'Europe de cyclisme sur piste espoirs (U23) et juniors, vendredi à Cottbus en Allemagne.

Thibaut Bernard s'est paré de bronze sur la course aux points U23 avec 47 points. Le Danois Conrard Haugsted sest imposé avec 104 points.

Matijs Van Strijthem s'est classé 10e du scratch. Il a ensuite fini 2e du tempo et de l'élimination puis 7e de la course aux points pour finir à la 2e place de l'omnium avec 111 points, à cinq longueurs du Britannique William Salter.

Falke Kerkhof a débuté son omnium féminin juniors par une 7e place au scratch suivie d'une autre 7e place dans le tempo, d'une 10e place sur l'élimination et une 14e place sur la course aux points pour finir à une 9e place globale avec 78 points.

Runar De Schrijver a pris la 4e place et Tjorven Mertens la 11e des qualifications du sprint U23.

Katrijn De Clercq a pris la 6e place de la course aux points U23 féminine avec 20 points.

Mardi, la Belgique avait récolté quatre médailles. Noah Vandenbranden a conservé son titre de la poursuite individuelle espoirs et Auke De Buysser a remporté le scratch junior féminin. Bernard a pris le bronze dans la poursuite U23 et Nolan Huysmans s'est paré de bronze dans le scratch junior.

Jeudi, Renzo Raes, Bernard, Milan Van den Haute et Noah Vandenbranden, dans la poursuite par équipes espoirs; Luca Vierstraete dans la poursuite féminine junior et Laerke Expeels dans la course par élimination junior ont pris une médaille d'argent.