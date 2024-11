"N'est-ce pas risqué?": la plateforme Vinted demande le numéro de registre national de Charly, pourquoi?

Vinted, la plateforme de vente de vêtements et d'objets d'occasion, compte plus de 3 millions d'utilisateurs en Belgique. Si l'inscription est simple et rapide, certains utilisateurs s'interrogent sur les demandes d'informations personnelles émanant de la plateforme, notamment concernant le numéro de registre national.

Vinted est légalement tenu de transmettre des informations sur ses utilisateurs à l'administration fiscale lorsque ceux-ci réalisent plus de 30 ventes par an ou génèrent plus de 2.000 euros de revenus sur une année. Dans ce cas, ils sont considérés comme des vendeurs professionnels et Vinted leur demande de fournir un certain nombre de données, dont leur numéro de registre national, leur adresse, le nombre de ventes, leurs gains totaux et leur numéro de compte bancaire.