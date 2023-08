Nicky Degrendele cinquième du keirin

Dans cette course sur six tours, qui commence derrière un vélomoteur, La Néo-Zélandaise Ellesse Andrews s'est imposée en 11.305 devant la Colombienne Martha Bayona Pineda et l'Allemande Lea Sophie Friedrich, tenante du titre. La Néerlandaise Hetty van de Wouw a pris la quatrième place, devant Degrendele. La Française Mathilde Gros a fini sixième.

Degrendele, 26 ans, avait remporté le titre mondial du keirin en 2018 à Apeldoorn.