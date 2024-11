"Nous craignons un retour à la politique du copinage": les syndicats de la fonction publique manifestent à Namur

Les syndicats précisent que ce statut est un "acquis démocratique, et non un acquis syndical". Ces statutaires servent notamment à protéger les citoyens. Ils craignent donc un recul de la démocratie. Ils sont une centaine à Namur pour manifester leur mécontentement. Ils expriment leurs revendications et attendent de pied ferme la ministre de la fonction publique Jacqueline Galant (MR). Une réunion aura lieu ce jeudi pour pouvoir discuter et renouer un dialogue.

"Nous craignons un retour à la politique du copinage. Un contractuel, de par sa situation juridique, aura plus de mal à résister à certaines pressions, à certaines demandes, via la hiérarchie, via les cabinets…", déclare Jean-Christophe Van Coppenolle, le secrétaire permanent pour la CSC Service Publique.

"Recalculer la pension d’un statutaire sur les vingt dernières années, c’est différent que sur les dix dernières années", poursuit Gaëtan Lellon, le délégué syndical CGSP.

"On veut garder le statut car ça assure l’égalité des citoyens, et ça assure un cadre de travail où on n’est pas tout le temps sous la pression du politique, qui veut nous faire changer des décisions de l’administration", conclut Stéphane Jaumonet, le secrétaire fédérale de la CGSP Ministère.

