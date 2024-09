"Nous maintiendrons des commissions de 25% en moyenne à Bruxelles", assure Uber

"Lors de discussions constructives avec des chauffeurs et la FGTB-UBT la semaine dernière, nous avons pu répondre à certains malentendus concernant les nouvelles fonctionnalités de notre application. Nous nous efforçons désormais de mieux les expliquer pour aider les chauffeurs à comprendre comment ils peuvent en bénéficier", a insisté l'un des portes-paroles d'Uber.

Concernant les frais de service, la plateforme souhaite une fois de plus dissiper les "malentendus". "Nous ne modifions pas nos frais de service moyens, qui s'établiront en moyenne à 25% à Bruxelles, comme les chauffeurs en ont l'habitude." "Cela leur permettra de générer davantage de courses. Nous augmentons ainsi leurs opportunités de revenus", s'est targué Uber.

Quant au "projet pilote" prévoyant de passer de frais de service fixes à des frais variables allant de 3 à 35% par course, Uber explique vouloir rendre certains trajets (notamment les plus courts) "plus attractifs" pour les chauffeurs.

"Chaque chauffeur est libre de faire son propre choix et d'accepter ou non un trajet. Notre objectif est de garantir que tous les passagers bénéficient d'une bonne expérience sur l'application, tout en veillant à ce que les chauffeurs bénéficient de davantage de revenus", a conclu la plateforme américaine.