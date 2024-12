Nouvel échec de conciliation entre la direction et les syndicats chez Audi Brussels: de nouvelles actions prévues?

La direction d'Audi Brussels et le front commun syndical ont annoncé dans la nuit de mardi à mercredi l'échec d'une conciliation entamée plus tôt dans la journée, en présence d'un médiateur du SPF Emploi.

Le PDG d'Audi Brussels, Thomas Bogus, s'est pour sa part dit convaincu que "les travailleurs reconnaîtront la qualité de cette offre et l'accepteront". Selon les syndicats, la proposition porte sur 5.000 euros bruts en plus par travailleur, avec des conditions qui ne leur conviennent pas: "Obligation de signer immédiatement un protocole d'accord; une consultation des travailleurs organisée au SPF Emploi avant le vendredi 20 à midi - ce qui est irréalisable dans la pratique-; exclusion des malades de la prime extra-légale; l'établissement des textes de convention dès jeudi uniquement avec les permanents syndicaux", critique le front syndical en énumérant ces conditions.

"Une fois de plus, nous ne pouvons pas négocier de cette manière, sous pression et sans pouvoir prendre le temps de réfléchir, de calculer et de consulter. De plus, l'exclusion des malades est pour nous une discrimination inacceptable", pointent la CNE, ACV-CSC Meta, le Setca et la FGTB Métallo dans une réaction commune.

Les syndicats d'Audi Brussels maintiennent dès lors une journée d'actions et invitent les travailleurs à être "massivement présents" devant l'usine à Forest dès 09h00.