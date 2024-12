"Il pourrait se développer en un nouveau quartier pour Bruxelles": quel avenir pour le site Audi de Forest?

Et pourquoi pas des immeubles de logements sociaux ? De plus, environ 50 000 ménages sont sur liste d'attente pour en obtenir à Bruxelles. Mais pour l’instant, les plans d’urbanisme interdisent la construction d’habitations.

"À Audi, on est sur un site qui est aujourd’hui purement industriel. Il est relié à la route et au réseau ferroviaire. Ce n’est pas un hasard si Audi avait implanté ses activités ici. C’est parce que le site est particulièrement bien connecté et propice à une activité industrielle", explique-t-il.

Pour l’instant, les autorités privilégient une option : diviser le site en plusieurs parcelles, avec toute une série d’industriels. Des entrepreneurs seraient déjà intéressés, mais le site devra être dépollué. Et pour l’instant, il est impossible d’en évaluer le coût. À noter que c’est Audi, propriétaire du lieu, qui devra payer la facture.

"Dépolluer, c’est quelque chose d’important. Ici, le principe est que celui qui quitte le site est responsable de sa dépollution. On commence peut-être par réutiliser certains bâtiments tout en dépolluant une parcelle. Ensuite, on y installe une nouvelle activité, puis on dépollue la parcelle suivante et on y implante une nouvelle activité", précise Pierre Hermant, directeur général de Finance&Invest.Brussels.

Il existe déjà des exemples de reconversion industrielle à Bruxelles, comme celui de Tour et Taxis. Autrefois un site ferroviaire, il a été désaffecté à la fin des années 80, avant que les travaux de reconversion ne commencent. Aujourd’hui, le site s’est métamorphosé, avec une multitude d’activités, que ce soit du commerce, du logement ou encore des expositions.

Il faut savoir que lorsque les autorités se penchent sur la reconversion d’un site industriel, elles reçoivent les conseils du maître architecte de la capitale. Nous lui avons demandé son avis sur l’usine de Forest.

"(…) Le changement, c’est toujours une bonne chose, car c’est une opportunité d’amélioration. Et là, j’ai beaucoup de confiance. C’est un site avec de nombreux atouts qui pourrait se développer en un nouveau quartier pour Bruxelles", explique Kristiaan Borret, maître architecte.

Quel sera le futur de cette immense usine automobile ? Il faudra peut-être des années avant de le savoir. Le terrain de Caterpillar à Gosselies, par exemple, est toujours désert… huit ans après la fermeture de l’entreprise.