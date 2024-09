Olav Spahl envisage plus d'athlètes belges et plus de médailles pour Milan-Cortina

Les Jeux de Pékin, marqués encore par les mesures sanitaires, avaient permis à la Belgique de remporter deux médailles, en or, avec Bart Swings au départ groupé en patinage de vitesse, et en bronze pour Hanne Desmet sur 1.000m en shorttrack.

"Nous voyons une dynamique positive dans plusieurs sports, comme le patinage de vitesse, le shorttrack, le patinage artistique et le biathlon", a commenté Olav Sphal dans un article du Comité olympique et interfédéral belge, mardi à 500 jours de Milan-Cortina qui se déroule du 6 au 22 février 2026.

D'autres disciplines font leur entrée aux JO-2026, comme le ski-alpinisme où Maximilien Drion fait partie du top 8 mondial. "Cela donne de réelles opportunités", souligne Olav Spahl. Bart Swings (patinage de vitesse), Hanne et Stijn Desmet (shorttrack), Kim Meylemans (skeleton) et Maximilien Drion (ski-alpinisme) ont déjà prouvé qu'ils sont des candidats pour les médailles. Nous voulons que la Belgique soit plus performante dans des sports comme le biathlon et le ski alpin."

Si la proximité des Alpes italiennes est un avantage indéniable comme le fut Paris pour les Jeux d'été, la logistique sera plus importante. "Les athlètes seront probablement répartis dans différents villages olympiques, cela nécessitera une organisation en termes d'accompagnement, de logistique et de suivi médical", a repéré Olav Stahl. "Mais nous sommes déjà en train de mettre en place des solutions adaptées".

Tout sera fixé au 25 janvier 2026 pour la sélection. "Nous aurons probablement un premier tour avant Noël 2025, puis un second juste avant la date limite", a ajouté le technicien allemand.