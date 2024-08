Partir à la retraite avant l'âge légal, c'est possible: voici les conditions

Disons que Jacques a presque atteint l'âge légal qui est de 65 ans, jusqu'au 1er janvier 2025. Mais on peut partir à la retraite avant 65 ans, à certaines conditions d'âge et d'années de carrière.

Ce vendredi soir, un monument de la télévision fait ses adieux. Après plus de 40 ans passés dans le petit écran, Jacques Van den Biggelaar tire sa révérence sur RTL tvi dans une émission spéciale "J comme Jacques".

Petit résumé : à 63 ans, par exemple, on a le droit de partir à la retraite si on a 42 ans de vie professionnelle. À 61 et 62 ans, il en faut 43. À 60, il en faut 44.

Pour ceux qui voudraient cesser de travailler plus tôt, ils peuvent prendre ce qu'on appelle la "pension anticipée". Certaines professions y ont droit, comme les mineurs, les marins et le personnel navigant de l'aviation civile.

Pour ce qui est des fonctionnaires, il y a aussi des possibilités de pension anticipée. Les conditions sont nombreuses, c'est quasi du cas par cas. Pour être fixé, vous pouvez appeler les experts pensions au 1765. Si nécessaire, on vous proposera un rendez-vous.