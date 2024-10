Plus de 16.000 assiettes dégustées lors de la 13e édition de Eat Festival

Pour la 13e édition, 40 chefs et cheffes de renom établis en Région bruxelloise se sont succédé pour proposer 8 menus différents (avec accords vins et bières) aux convives et faire découvrir leur savoir-faire. En partenariat avec les Vins de Bordeaux et le BXLBeerFest où huit brasseries locales étaient représentées, le festival a également servi plus de 12.000 boissons.

Parmi les assiettes proposées, ont fait mouche le cochon fermier au curry vert de "Klok", le pâté en croûte au fois gras de canard du "Rossini" ou encore l'entremet au praliné noisettes-amandes et kalamansi de "Cokoa".