Plus de 30.000 tonnes de déchets sauvages en Wallonie: comment les autorités réagissent face à l'ampleur du phénomène?

Face à l'augmentation alarmante des dépôts sauvages, les communes redoublent d’efforts pour identifier et sanctionner les pollueurs. Des milliers de tonnes de déchets sont ainsi collectées chaque année à Bruxelles et en Wallonie, avec des sanctions pouvant atteindre 62.000 euros.

À Bruxelles, le phénomène prend de l'ampleur. En 2023, Bruxelles-Propreté a collecté près de 4.290 tonnes de dépôts sauvages, soit environ 3,4 kilos par habitant. Un chiffre en hausse de 26 % ces deux dernières années. En Wallonie, les données sont encore plus saisissantes : une étude de 2019 révèle que 30.623 tonnes de déchets sauvages et clandestins y sont ramassées chaque année, représentant 8,2 kilos par habitant.

Les déchets sauvages et dépôts clandestins sont un problème environnemental persistant. Les premiers désignent des détritus jetés ou laissés par négligence dans l'espace public, comme des mégots, des emballages ou des trognons de pomme. Les dépôts clandestins, quant à eux, relèvent d’actes intentionnels pour éviter des frais de gestion des déchets, avec des objets plus volumineux tels que sacs d'ordures ménagères, pneus ou vieux meubles.

Des outils technologiques pour traquer les pollueurs

Pour endiguer ce fléau, les communes déploient des moyens technologiques innovants. À Bruxelles, une vingtaine de caméras permettent d’enregistrer les plaques d’immatriculation des contrevenants. À Seraing et Waremme, les autorités ont introduit des applications comme "Better Street", qui facilitent les signalements citoyens. Chaque notification permet aux agents de localiser les dépôts et d’intervenir rapidement.

Sur le terrain, les inspecteurs ne se contentent pas de ramasser les ordures. Ils analysent leur contenu à la recherche d'indices : tickets de caisse, courriers ou documents nominaux, qui peuvent permettre d’identifier les responsables.

Des sanctions dissuasives mais insuffisantes

Les contrevenants s'exposent à des sanctions financières conséquentes. Les amendes peuvent atteindre 62.000 euros. À Seraing, par exemple, un simple dépôt à côté d’un conteneur vaut une amende administrative de 350 euros.