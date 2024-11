"Beaucoup de gratitude": Sang Hoon et 27 autres Belges vont recevoir des faveurs nobiliaires ou un titre honorifique

En faisant ses gammes, il passe par plusieurs cuisines, notamment de gastronomie française. "C'est la base même de la cuisine en Belgique. Donc, j'ai adopté cette philosophie de cuisine européenne. Et en 2008, la première fois que j'ai été invité à retourner en Corée, c'est vraiment là que ça s'est révélé."

Enormément de gratitude

Aujourd'hui, le chef doublement étoilé combine les atouts de toutes ces cuisines européennes et coréennes "avec, bien sûr, tous les produits qui viennent de Belgique, que ce soit dans le jardin, 95 % des légumes, que ce soient les produits, ici, le chevreuil, c'est un chevreuil belge. La Saint-Jacques vient de Normandie... Donc, un maximum de ce qui est marin, c'est plutôt la mer du Nord. On essaie de rester très proche, en tout cas, en termes d'approvisionnement."

Après 27 ans de carrière, le Belge se voit donc décerner le titre de Commandeur de l'Ordre de la Couronne. Pourtant, sa vraie récompse, c'est dans les yeux de ses clients qu'il la tire. "La reconnaissance, c'est par le client qui vient et qui revient. Tu vois ses yeux qui brillent. Voilà, pour moi, c'est ma reconnaissance quotidienne. Maintenant, d'avoir une étoile, deux étoiles, on sait que ça se répercute sur notre restaurant et la renommée. D'avoir ce titre, sans doute, oui, c'est un plus sur un CV, mais voilà, je n'en attends rien. Mais j'ai énormément de gratitude par rapport à ça."