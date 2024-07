"Beaucoup trop de déchets abandonnés le long des routes": les chiffres impressionnants des incivilités écologiques

Il y a toujours des automobilistes qui jettent leurs déchets par la fenêtre de leur voiture quand ils sont sur la route des vacances… Ils sont 27 % en France, on n'a pas de chiffres pour la Belgique, mais force est de constater que nous ne sommes pas épargnés par ces comportements au vu des quantités de déchets le long des routes. Une nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée cet été.

Même s'il n'existe pas de chiffre pour la Belgique, chez nous aussi, beaucoup trop de déchets sont encore jetés le long des routes et autoroutes.

"Rien que sur l'année 2023, ce sont 767 tonnes de déchets qui ont été ramassées sur les autoroutes de Wallonie, pour un budget global de près de 3,5 millions d'euros. On a remarqué, depuis 2017, certaines années, une légère diminution, mais cette diminution n'est pas constante et il y a toujours beaucoup trop de déchets qui sont abandonnés le long du réseau", explique Guillaume Fraikin, adjoint à la communication de la Sofico, qui gère 2700 km de routes, autoroutes et échangeurs en Wallonie.

Chaque année, de nombreux déchets sont ramassés le long des autoroutes wallonnes, nécessitant des budgets conséquents.

Depuis le 15 juillet et jusqu’au 31 août, une campagne vise à décourager les jets d’immondices ainsi que les dépôts clandestins. Son slogan : "Arrêtez d’en faire des tonnes" (Sous-entendu : des tonnes de déchets). Le message figure sur 300 panneaux qui bordent les autoroutes et les principales nationales de Wallonie. Elle est aussi déclinée dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.