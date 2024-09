Aucun modèle ne sera attribué à Audi Brussels ces prochaines années: 2.500 emplois menacés

Cependant, des "projets alternatifs" pourraient être proposés et devront être clarifiés lors du prochain conseil d'entreprise extraordinaire prévu le 17 septembre, poursuivent les syndicats. "Nous souhaitons obtenir des informations détaillées à ce sujet ainsi qu'une vue sur l'ensemble des potentiels repreneurs."

Audi Brussels a annoncé, début juillet, son intention de procéder à une restructuration. La direction a expliqué qu'elle cesserait plus tôt que prévu la production du modèle Q8 e-tron, dernière voiture à être assemblée à Forest. Le constructeur automobile allemand est aux prises avec une surcapacité et l'usine de Bruxelles - l'ancienne Volkswagen Forest - paie le prix de coûts de production plus élevés par rapport aux autres sites d'Audi.

Jusqu'à 1.500 personnes pourraient perdre leur emploi cette année, suivies de 1.100 l'an prochain.