Pourquoi les forces de l'ordre "échappent à leurs responsabilités" selon l'organe de contrôle de l'information policière

Les citoyens qui souhaitent accéder à leurs données personnelles dans les bases de données de la police, les corriger ou les supprimer doivent actuellement le faire par l'intermédiaire du COC, et non directement via la police.

Or, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu en novembre dernier un arrêt qui stipule que la Belgique devrait renoncer définitivement à ce système d'accès indirect et prévoir, comme dans le reste de l'UE, une loi offrant la possibilité pour le citoyen d'exercer ses droits directement auprès des services de police.