Privées de subsides faute de gouvernement bruxellois, 360 associations lancent un appel: "Évitez à la population de payer les conséquences de votre inaction"

"On a dû licencier trois personnes dans l'équipe. Donc ce n'est pas tout à fait trois équivalents en plein, mais c'est quand même trois personnes en moins. Donc ça met l'équipe restante sous tension, parce qu'elle doit assumer avec moins d'effectifs les mêmes missions, parce qu'on va essayer, nous, de remplir notre rôle et de maintenir notre service au public", raconte Larina Cox, directrice des ateliers de la rue Voot.

"Pour nous, ça signifie la fin de la coordination de notre travail de rue. Donc en clair, on a des maraudes quotidiennes qui vont rencontrer les gens, créer le lien avec eux. C'est essentiel pour nous d'avoir cette présence en rue. Eh bien, la subvention aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui va arriver. Elle n'est pas garantie ni en 2025 et encore moins pour 2026 ", explique Benjamin Brooke, directeur DoucheFLUX.

Pour pouvoir octroyer ces subventions facultatives, il faut voter le nouveau budget. Mais tant qu'il n'y a pas de gouvernement, cela est impossible.

"En ce moment, la seule chose qu'on peut faire en tant que gouvernement en affaires courantes à Bruxelles, c'est de reprendre le budget de l'année passée et de le diviser par 12", explique Kévin Meyvaert, doctorant en science politique à la VUB. "A Bruxelles, on le fait tous les trois mois, et donc on l'étale sur trois mois, poursuit-il. Mais ça ne permet pas vraiment d'offrir beaucoup de perspectives par exemple aux organisations qui ont besoin de ces subventions facultatives. Il n'y a qu'un nouveau gouvernement qui peut signer un nouveau budget et le faire passer au Parlement".

Rien que pour le secteur des soins de santé, de l'aide à la personne et de la mobilité, ces subventions représentaient près de 108 millions d'euros en 2024.