Situation interpellante au gouvernement fédéral: 66 milliards d'euros de subsides... ont disparu

C'est une histoire chaotique à laquelle est aujourd'hui confronté le gouvernement fédéral en Affaires courantes. En 2023, quelque 66 milliards d'euros ont été octroyés sous forme de subsides. Problème? On ne sait pas à qui, on ne sait pas pourquoi. C'est ce que relatent ce mercredi nos confrères du Het Laatste Nieuws.

Et il apparaît aujourd'hui qu'il y a un manque de clarté flagrant quant à l'affectation des subsides. Il est pratiquement impossible d'avoir une vue d'ensemble sur tous les subsides octroyés par le gouvernement fédéral, pointe Het Laatste Nieuws. Même le terme de "subside" ne semble pas clair. "Nous avons remarqué que les services confondent certains termes et qu’il y a même une confusion dans la traduction entre le français et le néerlandais", a indiqué un chercheur à l'hémicycle.

Près de 40 milliards d'euros ont ainsi été passés à la loupe. Résultat? Trois quarts de ce montant n'avaient fait l'objet d'aucun contrôle. Cela signifie que 30,2 milliards d'euros ont été versés par les services publics sans vérifier si les conditions d’octroi des subsides étaient bien remplies et sans contrôle sur l'utilisation de l'argent par la suite.

Manque de gestion des subsides

Dans leurs investigations, les chercheurs n'ont pas toujours trouvé les réponses nécessaires. "Certains services publics ont été en mesure de nous fournir toutes les informations presque immédiatement, mais d’autres ont mis beaucoup de temps à le faire. Pour d’autres encore, il n’y a même pas eu de réaction."