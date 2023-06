Problèmes de concentration ? Pour réussir leur blocus, certains étudiants optent pour ces lieux insolites

Autant de lieux qui offrent l'avantage d'être au calme et loin des tentations de la vie en kot ou en ville. Parfois, c'est dans des châteaux où les étudiants se retirent pour potasser leurs cours et se préparer aux examens. En plus de la quiétude, ces endroits offrent toute l'infrastructure hôtelière : lits et repas sont fournis le temps du blocus et les étudiants sont donc débarrassés des corvées.

Le château de Courrière, en province de Namur, est l'un de ses lieux. Cet imposant château ferme du 17ème est la propriété de la Fédération "Les Scouts" et il sert de lieux de formation ou de séminaires, mais à cette période de l'année, des étudiants viennent y passer leur blocus. "Un lieu idéal pour se concentrer", expliquent les étudiants.

"On le sent surtout sur l'impact mental du blocus", explique Quentin, un étudiant. "On est beaucoup plus posé, on arrive aux examens avec plus de confiance. J'ai vu l'info passer sur Facebook et je me suis dit que j'allais tester".

Charlotte, elle, apprécie la configuration des lieux. "On a chacun notre espace, on peut facilement changer d'endroit et le fait de ne pas être chez soi tout seul, de voir les autres étudier, ça donne envie de s'y mettre".