Quand les couloirs des maisons de repos se transforment en piste d'athlétisme: voici les "Jeux Papylympiques"

"5, 4, 3, 2, 1...". À Marchienne-au-Pont, Freddy participe au 30 mètres chronométrés dans le couloir de sa maison de repos... en fauteuil roulant. Le home s'est transformé provisoirement en piste d'athlétisme. "Faut juste pousser la chaise", commente Freddy. "Et avoir des bons bras quand même", rigole-t-il.

Les résidents sont testés sur leurs capacités physiques mais aussi cérébrales. Dans une chambre surprise, un parcours spécial les attend; un rébus. "Il fallait trouver des images qui reconstituaient une phrase, c'était un peu plus compliqué et on était quatre à devoir chercher ensemble, mais on a trouvé", raconte une participante.