Répression, surveillance, perceptions immédiates: le tour de vis du gouvernement pour lutter contre le trafic de drogue

Les heures se suivent et se ressemblent à Bruxelles. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouveaux tirs ont éclaté aux abords de la station de métro Clemenceau, portant à trois le nombre de fusillades en 24 heures dans la capitale.

Pour le procureur du Roi, Julien Moinil, le doute n'est plus permis : il s'agit d'une guerre de territoires liée au trafic de stupéfiants. Si le magistrat a insisté, plus que jamais, sur la nécessité d'appliquer les peines et de saisir les biens des narcotrafiquants, il a également mis l'accent sur un autre axe : s'attaquer aux consommateurs, y compris récréatifs.