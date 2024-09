Sénégal: la marine découvre 30 cadavres dans une embarcation dérivant au large de Dakar

"Pour l'instant, 30 corps ont été dénombrés" et des investigations sont en cours pour établir la provenance de la pirogue et préciser le bilan humain du drame, poursuit l'armée dans ce communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Les opérations de récupération, d'identification et de transfert sont rendues très délicates par l'état de décomposition avancée des corps", a-t-elle ajouté.

Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes. Des milliers de personnes sont mortes en tentant de rejoindre ainsi l'Europe ces dernières années.

Plus de 22.000 migrants ont débarqué aux Canaries depuis le début de l'année, soit plus du double par rapport à l'année précédente sur la même période. Fin août, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, en tournée en Afrique de l'Ouest, avait annoncé la signature au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie de nouveaux accords en faveur d'une migration régulée. Ils mettent en place un cadre concerté d'entrée régulière sur le sol espagnol en fonction des besoins de main-d'œuvre.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a promis une "traque sans répit" des passeurs qui acheminent les migrants vers l'Europe.