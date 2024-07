Sur la route des vacances dans les années 60, avec "deux deudeuches": Annette avait "peur de perdre" son mari

Les auditeurs de Bel RTL évoquent leurs souvenirs de vacances en voiture, avec des modèles emblématiques des années 1960, à commencer par Annette qui évoque la route vers Aix-en-Provence avec "deux deudeuches".

Les premiers souvenirs de vacances, ce sont aussi des souvenirs liés à la voiture avec laquelle on est parti pour la première fois pour Annette et son mari début des années 60, c'était la Deux-Deuches, évidemment. Vous êtes partie en vacances avec une Deux-Chevaux ? "Oui, avec deux Deux-Chevaux. Avec deux Deux-Chevaux ? Oui, parce qu'on a été en Provence, à Aix-en-Provence, et moi je suivais mon mari, lui il avait notre fils et notre chien et moi j'avais les trois filles et je devais suivre. J'avais peur de le perdre".