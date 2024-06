Tom Pidcock domine également le cross-country de Crans-Montana, De Froidmont 11e

Déjà vainqueur de la manche de shorttrack samedi, le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a également remporté la manche de cross-country de la Coupe du monde de mountainbike de Crans-Montana, dimanche en Suisse. Pierre De Froidmont a terminé 11e. Jens Schuermans a déclaré forfait avant la course en raison d'un problème au genou.

Pidcock, qui a préféré l'épreuve de Crans-Montana aux championnats britanniques sur route à l'approche du Tour de France, s'est porté en tête dès le deuxième des sept tours d'un parcours boueux et techniquement exigeant. Bien qu'il ait été victime d'une chute comme de nombreux concurrents, Pidcock a gardé plus d'une minute d'avance à l'arrivée. "C'était amusant", a-t-il avoué en souriant.

Le champion de Belgique Pierre de Froidmont a fanchi la ligne d'arrivée en 11e position à 3:30. Après sa modeste performance en shorttrack samedi, Schuermans a annulé in extremis sa participation à l'épreuve de cross-country en raison d'une blessure au genou.

Au classement de la Coupe du monde, Schürter possède 942 points et devance le Sud-Africain Alan Hatherly (798), seulement 20e dimanche, et le Suisse Filippo Colombo (795), 10e dans le Valais. Schuermans est 20e (435) et De Froidmont 22e (407).

Dans l'épreuve féminine, la Française Loana Lecomte a remporté sa première victoire en Coupe du monde de la saison. Après un long solo, elle a pris une large avance, tout comme Pidcock. La Suissesse Alessandra Keller a terminé deuxième à 46 secondes, et la Néerlandaise Puck Pieterse troisième à 1:33. La championne du monde Pauline Ferrand-Prévot et la championne de Belgique Emeline Detilleux n'étaient pas au départ.