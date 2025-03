"On a tous pris une claque": Sophie Wilmès, émue, se confie par rapport au premier confinement en Belgique, 5 ans plus tard

Il y a cinq ans, l’impensable devenait réalité : en quelques jours, les Belges acceptaient de renoncer à leur liberté pour se protéger d’un mystérieux virus chinois. Aujourd’hui, Sophie Wilmès se confie sur la manière dont cette crise a transformé notre monde et continue d’influencer les débats. Un documentaire percutant appelé Covid-19 : la semaine où tout a basculé est à découvrir ce vendredi 14 mars à 19h50 sur RTL tvi et RTL play

Notre ancienne Première Ministre, bien que devenue très populaire, est depuis restée très discrète. Sophie Wilmès révèle pour la première fois combien cette période l'a profondément marquée, tant l'émotion et les défis personnels de l'époque étaient intenses.

"Je pense qu'on a tous pris une claque. On a tous réalisé qu'on ne pouvait pas vivre de manière continue dans cette espèce de bulle magique où rien de grave ne pouvait nous arriver. Cette forme de naïveté, je pense, collective, est partie. Certains diront que c'est bien de ne plus être naïf, sauf que quand on perd cette naïveté, on perd un peu de légèreté aussi. Et ça, c'est dommage", a-t-elle ainsi confié.

Cinq ans plus tard, quelles sont les répercussions psychologiques de cette crise sur la société belge ? Alors que notre cerveau semble avoir rapidement effacé certaines images de cette époque, ce documentaire nous aide à nous souvenir et à analyser les conséquences d’un moment qui a redéfini, pour toujours, notre quotidien.

