Une action en faveur du droit à l'avortement jeudi à Bruxelles

La plateforme nationale Abortion Right mènera jeudi une action en faveur du droit à l'avortement sur la place Poelaert à Bruxelles, a-t-elle annoncé lundi. L'organisation, qui regroupe une vingtaine d'associations, y revendiquera une modification de la loi.

Dès 09h00, un bus spécialement affrété et chargé d'une trentaine d'activistes circulera dans les rues de la capitale. Les passagères et passagers symboliseront les femmes contraintes de prendre la route des Pays-Bas pour pouvoir avorter après avoir dépassé le délai légal de 12 semaines en Belgique.

Le bus arrivera une heure plus tard sur la place Poelaert, où une performance statique et visuelle ainsi que des prises de parole auront lieu. Les activistes interpelleront les parlementaires pour "dénoncer les entraves et discriminations à l'accès à l'avortement en Belgique".